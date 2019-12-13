ضبط شخص ونجله متهمين بتهريب أموال لـ«داعشي» خارج ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 13 ديسمبر 2019, 11:21 مساء
صورة نشرتها مديرية أمن بنغازي من قضية تهريب أموال لـ«داعشي» هارب خارج ليبيا, 13 ديسمبر 2019

 

تمكن قسم البحث الجنائي في مديرية أمن بنغازي من ضبط شخصين (الأب ونجله)، لقيامهما بتهريب «أموال كبيرة» خارج ليبيا لشخص «داعشي» هارب، عن طريق شخص ثالث مصري الجنسية، وكذلك حيازتهما لأسلحة وذخائر داخل منزلهما.

ووفق بيان لمديرية أمن بنغازي، وردت معلومات لدى أعضاء التحريات بقسم البحث الجنائي «من أحد المصادر الخاصة» مُفادُها قيام شخصين (الأب وابنه) بتهريب وتحويل أموال بمبالغ كبيرة خارج الدولة الليبية لصالح شخص ثالث مصري الجنسية.

وأضاف البيان أنه عقب التحري وجمع المزيد من المعلومات تبين أن هذا الشخص مصري الجنسية له علاقة بشخص رابع «داعشي» هارب، مضيفا أن الأموال التي يتداولونها هي أموال «الداعشي الهارب».

وتابعت المديرية أن المعلومات التي تم جمعها من قبل تحريات قسم البحث الجنائي بمديرية الأمن، أظهرت أن هناك تحركات مشبوهة في الفترة المسائية المتأخرة عند منزل الشخصين المتحري عنهما، و«يوجد عدة أشخاص يترددون عليهما رفقة نساء بالنقاب، ويقومون بأنزال أكياس ويدخلون بها»، مضيفا أنه «بتأكيد حيازة الشخصين أصحاب المنزل (الأب وابنه) لأسلحة وبإذن من النيابة العامة، تم ضبطهما وتفتيش منزلهما».

وتابعت أنها ضبطت بحوزتهما سلاح نوع «كلاشنكوف» وذخائر ومخازن وكذلك مسدس 9 ملي، «وبالاطلاع على الهاتف المحمول الخاص بالابن وجد به مراسلات صوتية ورسائل تفيد قيامه بتهريب مبالغ مالية كبيرة خارج الدولة الليبية».

وأضاف البيان أن قوات الأمن شاهدت صورا لأسلحة نوع كلاشنكوف قائم بعرضها، وكذلك مشاهدة مقطع مرئي يعرض لتمثال أثري من الآثار المصرية لونه أسود، وبالاستدلال معهم اعترف الأب بعلاقته بالشخص الثالث مصري الجنسية، وذكر ان من يتعامل معه في هذا النشاط هو ابنه، كما اعترف الابن بتعاونه مع الشخص مصري الجنسية في تجميع وتهريب وتحويل الأموال الكبيرة خارج ليبيا، ليتم إحالتهم جميعاً للنيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

داود أوغلو يطلق حزبا جديدا يعارض «عبادة الشخصية»
دولى
طقطق والورفلي في التشكيلة الأفريقية المثالية بدوري الأبطال والكونفيدرالية
رياضة محلية
كاركاتير خيري - بعيدا عن الموز .. كم تكلفتها!
كاريكاتير
في العدد 212 من جريدة «الوسط»: إردوغان يمهد لتدخل عسكري في ليبيا.. ولغز «جثث بني...
ليبيا
«محمد» و«فاطمة» أكثر أسماء المواليد تداولا في ليبيا للعام 2019
ليبيا
بلدية «سوق الجمعة» تستعين بالـ«جي بي إس» في جمع القمامة وتتلقى شكاوى المواطنين ...
ليبيا
ترامب يعلق على اختيار الناشطة البيئية غريتا ثونبرغ شخصية «تايم» للعام 2019
دولى
دي مايو: الطائرة الإيطالية المسيرة التي سقطت في ليبيا لم تُضرب
ليبيا
فريق الخبراء: زوارة وأبوكماش لا تزالان نقطتين رئيسيتين لتهريب النفط
ليبيا
السيسي: حل سلمي للأزمة الليبية خلال أشهر
ليبيا
المؤسسة الليبية للاستثمار توضح خلفيات حكم «النقض» في قضية الخرافي
ليبيا
كاركاتير حليم - اليوم الدولي لمكافحة الفساد
كاريكاتير
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

النخيل العربي.. أقدم الأشجار المزروعة في العالم على قائمة تراث اليونسكو