«مالية الوفاق» تحذر الوزارات والمصالح من استخدام إيراداتها في إجراء أي مدفوعات

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 29 نوفمبر 2019, 06:01 مساء
المفوض بوزارة المالية في حكومة الوفاق الوطني فرج بومطاري. (صفحة وزارة المالية على فيسبوك)

حذرت وزارة المالية في حكومة الوفاق، الوزارات والمصالح الحكومية من «استخدام إيراداتها أو جزء منها في إجراء أي مدفوعات».

وطالبت «المالية»، في تعميم، مراقبي المراقبات ومكاتب الخدمات المالية بالمناطق والمراقبين الماليين بالوزارات والهيئات والمؤسسات والمركز والمصالح العامة والمراقبين الماليين بالجامعات والمستشفيات والمعاهد، بتوريد ما يتم تحصيله من إيرادات إلى خزائن الوزارة أو حساباتها لدى مصرف ليبيا المركزي أو فروعه.

اقرأ أيضا: معيتيق وبومطاري يستعرضان المنظومة الجديدة لمطابقة المرتبات  

وشدد مدير إدارة المراقبين الماليين صالح محمد الرفاعي، على أنه «لا يجوز لهذه الوزارات أو المصالح الحكومية أن تستخدم إيراداتها أو جزء منها في إجراء أي مدفوعات»، حسب بيان نشرته وزارة المالية، اليوم الجمعة، عبر صفحتها على موقع «فيسبوك».

ولفت الرفاعي إلى أن «الموضوع في غاية الأهمية»، معتبرا أن «كل من يخالف سوف يعرض نفسه للمساءلة القانونية»، وفق البيان.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

عقد البنزرتي وتصحيح الأخطاء يشغلان «الفرسان» في البيات الشتوي
رياضة محلية
توافق بين مصر واليونان وقبرص بشأن مذكرة التفاهم بين حكومة الوفاق وتركيا
ليبيا
بالأرقام.. تعرف على «دور المال» في الانتخابات الأميركية
دولى
مفقودون في تركيا يعودون إلى الظهور.. و«العفو الدولية» تدعو إلى «تحقيق سريع»
دولى
منتخب ليبيا يتقدم مركزين عالميا في تصنيف «فيفا»
رياضة محلية
مساعد وزير الخارجية الأميركي: روسيا تنشر «عسكريين نظاميين» بأعداد لافتة في ليبيا
ليبيا
كاركاتير خيري - كرسي السلطة والوطن!
كاريكاتير
المسماري: مقاتلات سلاح الجو استهدفت «ميليشيات تابعة للوفاق» اقتحمت حقل الفيل
ليبيا
الحكومة السودانية تلغي قانونا «انتهك» حقوق النساء لسنوات طويلة
دولى
في مثل هذا اليوم رحل مصطفى محمود المستيري، فنان الزمن الجميل
ثقافة وفن
في مثل هذا اليوم رحل العصامي الاستاذ محمد بن مسعود فشيكة
ثقافة وفن
زلزال عنيف يضرب اليونان ويشعر به سكان بنغازي والجبل الأخضر
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

5 أشياء تحافظ على صحة الرجل