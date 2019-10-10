معيتيق وبومطاري يستعرضان المنظومة الجديدة لمطابقة المرتبات

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 10 أكتوبر 2019, 05:14 مساء
اجتماع معيتيق وبومطاري مع المسؤولين بوزارة المالية. (إدارة التواصل والإعلام)

عقد نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، أحمد عمر معيتيق، صباح اليوم الخميس اجتماعا مع المفوض بوزارة المالية الدكتور فرج بومطاري، بحضور مديري الإدارات بالوزارة.

وقالت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء إن الاجتماع الذي عقد بمقر وزارة المالية في العاصمة طرابلس خُصص لمتابعة ما تم إنجازه بشأن المنظومة الجديدة لمطابقة المرتبات.

وأضافت إدارة التواصل والإعلام عبر صفحتها على «فيسبوك» أن المختصين بوزارة المالية المشاركين في الاجتماع استعرضوا خلال الاجتماع ما تم إنجازه والمراحل التي وصلت إليها المنظومة.

من جهته أبدى نائب رئيس المجلس الرئاسي، أحمد معيتيقن ارتياحه للمراحل المتقدمة التي وصلت إليها المنظومة، معربا عن أمله الانتهاء منها لتكون جاهزة للعمل بداية السنة القادمة.

كما أوضح معيتيق الدور الكبير الملقى على وزارة المالية الذي يقتضي بذل المزيد من الجهود من أجل قيام الوزارة باختصاصاتها المسندة إليها، بحسب إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء.

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