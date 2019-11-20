«مواصلات الوفاق» تشارك في المنتدى الليبي للاقتصاد بالرباط

ممثلو مصلحة المطارات أثناء مشاركتهم بالمؤتمر الليبي الاقتصادي الأول، 11 نوفمبر 2019 (مصلحة المطارات)

شاركت مصلحة المطارات ممثلة في إدارة التخطيط في فعاليات المنتدى الليبي الدولي الاقتصادي الاستثماري الأول، الذي انعقد بمدينة الرباط بالمملكة المغربية الأسبوع الماضي، تحت شعار «نحو شراكة اقتصادية متينة».

ونظم المنتدى، الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة الليبي، بالتعاون مع جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات، تحت رعاية وزارتي التخطيط الليبية، والصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد المغربية، حسب بيان المصلحة على صفحتها في موقع التواصل «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

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ويأتي المنتدى في إطار طرح الرؤى الاستثمارية، وتعزيز مفهوم الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، ودور الاستثمار ومساهمته في التنمية الاقتصادية، وشارك في فعالياته ممثلون عن عدة جهات وشركات من مختلف المجالات والأنشطة الاقتصادية والصناعية والخدمية.

وشارك في الحدث الاقتصادي الأول من نوعه ممثلون عن 15 دولة وقرابة 500 رجل أعمال، ورأس الوفد الليبي المشارك فيه رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة محمد الرعيض، إضافة إلى مسؤولين آخرين، ويهدف لتحفيز الشركات المختلفة للعودة إلى ليبيا واستكمال المشاريع المتوقفة منذ تسع سنوات تقريبا.

