«مصراتة الطبي» يستقبل 13 مصابا جراء القصف

أحد المصابين جراء القصف الجوي في مركز مصراتة الطبي، 18 نوفمبر 2019 (مركز مصراتة الطبي)

استقبل قسم الحوادث والطوارئ بمركز مصراتة الطبي، 13 مصابًا (مدنيين) من بينهم امرأة، جراء قصف جوي فوق مدينة مصراتة من قبل قوات الجيش التابعة للقيادة العامة. وأكد رئيس قسم الحوادث والطوارئ بالمركز، أن «جميع الإصابات بسيطة».

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كان الناطق باسم القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، أعلن استهداف القوات الجوية 19 مدرعة قادمة من تركيا في منطقة صناعية بوسط مصراتة، الإثنين. وقال في بيان، إنه «جرى تنفيذ طلعات جوية أسفرت عن تدمير المدرعات، ما أسفر عن انفجارات هائلة متتالية نتيجة تخزين أسلحة وذخائر وصواريخ فيها، وقد عادت طائراتنا لقواعدها سالمة».