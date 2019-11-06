الثني «يأذن» ببدء الانتخابات البلدية خلال أيام

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 06 نوفمبر 2019, 03:37 مساء
الثني في اجتماع مع مسؤولين بلجنة الانتخابات البلدية. (صفحة الحكومة الموقتة بفيسبوك).

أعلنت الحكومة الموقتة، اليوم الأربعاء، أن رئيسها عبدالله الثني وافق على أن تبدأ اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية مباشرة مهامها بالشروع في انتخابات أول بلدية خلال الأيام القليلة المقبلة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الثني بمكتبه في ديوان مجلس الوزراء في منطقة قرنادة مع رئيس اللجنة المركزية للانتخابات جمال عبدالشفيع علي، ومقرر اللجنة السيد عبدالعزيز محمود، وبحضور مدير المكتب الخاص لرئيس مجلس الوزراء الطاهر محمد، حسب صفحة الحكومة الموقتة بموقع «فيسبوك».

كما منح الثني إذنا للجنة لتدشين الموقع الإلكتروني الخاص بها، ومنصاتها الإعلامية المختلفة للبدء في العملية الانتخابية، متعهدا بـ«توفير كل المواد الانتخابية ونواقص اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية لإتمام هذا الاستحقاق على أكمل وجه».

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وفي 27 يونيو الماضي، قررت الحكومة الموقتة تشكيل لجنة مركزية للإعداد والإشراف على انتخابات المجالس البلدية، على أن يرأسها جمال علي، وتضم في عضويتها كلًا من «منصور سليمان، وإدريس القاضي، وأحمد إدريس، والكيلاني عوض الكيلاني، ويامن جبريل، وعبدالعزيز الفضيل»، وتعمل اللجنة «تحت إشراف وزير الحكم المحلي»، حسب نص القرار

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