الحكومة الموقتة تشكل لجنة مركزية للانتخابات البلدية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 01 يوليو 2019, 01:01 مساء
رئيس الحكومة الموقتة، عبد الله الثني، (الإنترنت: أرشيفية)

قررت الحكومة الموقتة تشكيل لجنة مركزية للإعداد والإشراف على انتخابات المجالس البلدية.

ووفق نص القرار، الذي حصلت «بوابة الوسط» على نسخة منه اليوم الإثنين، فإنه «يعاد تشكيل اللجنة برئاسة جمال عبدالشفيع علي سعد».

وتضم اللجنة في عضويتها كلًا من «منصور سليمان، وإدريس القاضي، وأحمد إدريس، والكيلاني عوض الكيلاني، ويامن جبريل، وعبدالعزيز الفضيل». وتعمل اللجنة، حسب قرار الحكومة الموقتة الذي يحمل تاريخ 27 يونيو الماضي، «تحت إشراف وزير الحكم المحلي».

ويعترف المجتمع الدولي باللجنة المركزية للانتخابات البلدية في طرابلس، برئاسة سالم بن تاهية، التي أشرفت على الانتخابات في عدد من البلديات، منذ مطلع العام.

اقرأ أيضًا: ألمانيا وفرنسا وبريطانيا تجدد التزامها بدعم الانتخابات البلدية

والتقى بن تاهية سفراء ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وعددًا من ممثلي المنظمة الشهر الماضي في طرابلس، حيث أكدوا دعمهم جهود اللجنة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

حرب تصريحات حول أسرى معركة غريان.. «الموقتة» تؤكد تصفيتهم و«الوفاق» تنفي
ليبيا
السيسي يؤكد لبوتين أهمية «دعم الجيش الليبي في مواجهة الإرهاب»
ليبيا
إردوغان يرد على بيان القيادة العامة بشأن السفن والطائرات التركية
ليبيا
سلامة يعلن تسلمه مبادرات سياسية من حفتر والسراج و«أطراف أخرى»
ليبيا
باشاغا يشيد بدور الجويلي في «تحرير غريان»
ليبيا
أهلي بنغازي يعود للأضواء العربية من «نصف موسم»
رياضة محلية
القيادة العامة: الأراضي الليبية تتعرض منذ ليلة البارحة لغزو تركي غاشم
ليبيا
بالفيديو.. جزائري ينقذ طفلة من موت محقق بتركيا
عربى
كاركاتير حليم - مبادرات ومراحل انتقالية متجددة
كاريكاتير
«بوينغ» تغرق في أزمة جديدة للطائرة «737 ماكس»
اقتصاد
حدث في مثل هذا اليوم: رحيل الفنان كاظم نديم
ثقافة وفن
24% ارتفاعًا في إيرادات النفط مايو الماضي
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الأناناس.. مخزن للطاقة