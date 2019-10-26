المؤسسة الليبية للاستثمار تعلن إطلاق «مشروع التحول»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 26 أكتوبر 2019, 10:59 صباحا
توقيع عقد إطلاق «مشروع التحول» الليبي في لندن، 25 أكتوبر 2019 (مؤسسة الاستثمار)

وقعت المؤسسة الليبية للاستثمار، أمس الجمعة، في العاصمة البريطانية لندن، عقد استئناف «مشروع التحول»، بالشراكة مع شركة الاستشارات الإدارية العالمية «أوليفر وايمان».

وتستهدف المؤسسة من المشروع تحسين عملياتها التشغيلية وتطوير هياكلها الإدارية وبناء الكفاءات، ومن المقرر تفعيل المشروع بداية من يناير المقبل، حسب بيان للمؤسسة نشرته عبر صفحتها على موقع «فيسبوك».

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وحضر توقيع العقد رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمؤسسة الاستثمار، علي محمود، وممثل عن الهيئة التنفيذية لشركة أوليفر وايمان لندن، جون ريمو، ومسؤول المشروع، دافيد كلارسون.

ويأتي المشروع ضمن أولويات الخطة الإستراتيجية الموضوعة من قبل مجلس إدارة المؤسسة، لفرض الحوكمة والشفافية والإصلاح المؤسسي على صندوق الأجيال القادمة.

يشار إلى أن «أوليفر وايمان» شركة استشارات إدارية رائدة على مستوى العالم توجد في أكثر من 60 مدينة وفي 29 دولة حول العالم.

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