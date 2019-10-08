بعثة الاتحاد الأوروبي لإدارة الحدود تقدم إستراتيجية عمل لوزارة العدل

اجتماع لملوم مع رئيس البعثة الأوروبية. (وزارة العدل)

قدم رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة في الإدارة المتكاملة للحدود (يوبام)، فنيشزوي تاليافيري، خلال لقائه، اليوم الثلاثاء، المفوض بوزارة العدل في حكومة الوفاق الوطني، المستشار محمد عبدالواحد لملوم، في مقر الوزارة في العاصمة طرابلس إستراتيجية عمل البعثة بعد عودتها للعمل مجددا من العاصمة.

وقالت وزارة العدل عبر صفحتها على «فيسبوك» إن لقاء لملوم وتاليافيري «بحث أوجه التعاون حسب مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة العدل والبعثة الأوروبية، لا سيما بعد استئناف البعثة عملها داخل العاصمة طرابلس شهر سبتمبر الماضي».

وأوضحت الوزارة أن رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة في الإدارة المتكاملة للحدود قدم خلال اللقاء «إستراتيجية عمل بناءً على ما تم الاتفاق عليه بين وزير العدل وسفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا في وقت سابق بالعاصمة التونسية».

وأضافت أن المستشار، محمد عبدالواحد لملوم، أكد خلال اللقاء «حرص وزارة العدل على الرفع من كفاءة أعضاء الهيئات القضائية، وتقديم الدعم الفني والتقني للكوادر العاملة في الأجهزة القضائية والعدلية، في مقدمتها المحاماة العامة والنيابة العامة والمعهد العالي للقضاء، للاستفادة بما تقدمه البعثة من برامج دعم ودورات تدريبية، خصوصا المتعلقة منها برصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان».

وأشارت وزارة العدل إلى أن اللقاء جرى بحضور مستشار العلاقات والتعاون بالبعثة الأوروبية، ومدير إدارة العلاقات العامة والتعاون ومدير مكتب المتابعة بوزارة العدل.