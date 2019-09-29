بلدية بني وليد تدعو المتضررين من أحداث 2011 لاستيفاء إجراءات الدفعة الثانية من التعويضات

مقر المجلس البلدي بني وليد. (بوابة الوسط)

دعا المجلس البلدي بني وليد، اليوم الأحد، المواطنين من أصحاب المنازل المتضررة من أحداث فبراير عام 2011 التي شهدتها المدينة الذين حصلوا على قيمة الدفعة الأولى من التعويضات والتابعين للمكاتب الهندسية المكلفة بأعمال التقييم إلى ضرورة التواصل مع المجلس البلدي لاستيفاء إجراءات الحصول على قيمة الدفعة الثانية من التعويضات.

وقال مدير المكتب الإعلامي بالمجلس البلدي بني وليد، زايد عبدالمنعم الساعدي لـ«بوابة الوسط» إن المجلس البلدي سيبدأ خلال الفترة المقبلة في صرف الدفعة الثانية من تعويضات أصحاب المنازل المتضرِّرة جراء أحداث فبراير 2011 التي شهدتها المدينة بعد استيفاء وتقديم المستندات المطلوبة.

وأوضح الساعدي أن المستندات المطلوبة للحصول على القيمة الثانية من التعويضات هي: «ملف لحفظ المستندات، صورة ملونة من جواز السفر مع ضرورة إحضار جواز السفر عند الحضور، رقم وطني معتمد من السجل المدني، تعهد من محرر العقود تفيد استلامكم للدفعة الثانية القيمة النهائية وصك ملغي».

يشار إلى أن القيمة الإجمالية لأصحاب المنازل المتضررة جراء أحداث فبراير عام 2011 في بني وليد قدرت بنحو 100 مليون دينار صرف منها فقط 50 مليون دينار عام 2013، ولازالت الأسر المتضررة تنتظر صرف باقي مستحقاتها.