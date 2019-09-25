وزير «داخلية الوفاق» يطالب بزيادة مرتبات الشرطة

تونس - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الأربعاء 25 سبتمبر 2019, 04:40 مساء
المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا. (الإنترنت)

طالب وزير الداخلية في حكومة الوفاق، فتحي علي باشاغا، بزيادة مرتبات منتسبي هيئة الشرطة، أسوة بوزارتي الدفاع والصحة.

وقال باشاغا، في خطاب وجهه إلى رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق فائز السراج، اليوم الأربعاء، إن «المؤسسة الأمنية تعمل في مناخ وظروف صعبة جدًّا»، داعيا لـ«النظر إلى منتسبي هذه المؤسسة وإيلائهم الاهتمام الكامل وتحسين ظروفهم المعيشية بما يتناسب مع واجباتهم ومسؤولياتهم وما يتعرضون له من مخاطر جسيمة قد تصل إلى حد الموت».

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ولفت الخطاب، إلى أن استبعاد منتسبي الشرطة من إجراءات زيادة المرتبات لموظفي الدولة «أثر سلبًا على أدائهم وأحبط معنوياتهم»، مؤكدًا أن «الزيادة ستسهم في بذل المزيد من الجهد والحرص على تأدية المهام والواجبات».

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