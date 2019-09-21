الثني يناقش سير عمل مشروعات الإسكان والحركة الأمنية في طبرق

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | السبت 21 سبتمبر 2019, 02:13 مساء
عبدالله الثني خلال لقائه بعضو مجلس النواب الصالحين عبدالنبي. (الإنترنت)

بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة الموقتة، عبدالله الثني، السبت، مع عضو مجلس النواب عن دائرة طبرق الصالحين عبدالنبي، سير عمل مشروعات الإسكان والحركة الأمنية في البلدية.

وناقش الاجتماع المشاريع، التي تشرع في إنجازها الحكومة، ومنها إنشاء مدرجات إضافية بجامعة طبرق وإمكانية تفعيل المركب الجامعي، ومشروعات قطاع الإسكان والمرافق من خلال تفعيل المشاريع المتعاقد عليها في السابق وإمكانية سحبها من الشركات المتعثرة وتكليف شركات بديل لها محلية أو أجنبية، حسب ما جاء في بيان لعضو مجلس النواب الصالحين عبدالنبي.

وبحث الاجتماع «مشاكل منفذ إمساعد البري وكيفية ضبط الحركة الأمنية داخله، والاتفاق على إنشاء مقر جديد للجوازات في مدينة طبرق».

وتطرق الاجتماع إلى مرتبات التعيينات الجديدة والسابقة بعد اعتماد الميزانية العامة للدولة للعام 2018، وتضمينها في الموازنة المقررة من مجلس النواب.

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