إصلاح كابل الألياف البصرية الواقع الواقع بين المقرون وأجدابيا

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الخميس 19 سبتمبر 2019, 09:40 مساء
الفرق الفنية بموقع العطل لإصلاح كابل الألياف البصرية. (الإنترنت)

قال مدير منطقة اتصالات بنغازي ورئيس قسم التشغيل والصيانة بشركة «هاتف ليبيا» بالمنطقة الشرقية المهندس مسعود الأوجلي إن الفرق الفنية التابعة للشركة انتهت من إصلاح كابل الألياف البصرية الواقع بين بلدة المقرون جنوب مدينة بنغازي وشرق أجدابيا.

وأضاف الأوجلي لـ«بوابة الوسط» أن خدمات الاتصالات والإنترنت ستعود بشكل تدريجي بعد إصلاح كابل الآلياف البصرية التابع لشركة «هاتف ليبيا» الذي تعرض للقطع نتيجة حفر عشوائي، من قبل أحد العاملين بشركة «الطراز الليبي» التي تقوم بتنفيذ خط مياه الزويتينة، ما أدى إلى تذبذب خدمات الاتصالات والإنترنت في عدة مناطق وانقطاعها عن مناطق أخرى شرق البلاد.

وطالب الأوجلي المواطنين وشركات المقاولات بعدم القيام بأي أعمال حفر عشوائية أو أعمال نظافة بآليات ثقيلة قبل الرجوع إلى الجهات المختصة، حتى لا تؤدي مثل هذه الأعمال العشوائية إلى انقطاع أو تردي الخدمات على المواطنين سواء من اتصالات أو أي خدمات أخرى.

وأوضح الأوجلى، أن عمليات الحفر العشوائية تكلف الشركة الكثير، مؤكدًا أن مهندسي وفنيي شركة «هاتف ليبيا» انتقلوا فورًا إلى عين المكان لإصلاح العطل حتى عادت الخدمات جميعها إلى المنطقة الشرقية.

وتعاني شركات الاتصالات أعمال الحفر العشوائية التي يقوم بها بعض المواطنين وشركات المقاولات، التي ينفذونها دون الرجوع إلى الجهات المختصة في مختلف مدن ومناطق ليبيا، مما يتسبب في انقطاع خدمات الاتصالات.

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