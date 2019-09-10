السراج يبحث ملف معالجة القروض الممنوحة إلى شركة النقل البحري

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 10 سبتمبر 2019, 02:57 مساء
اجتماع فائز السراج لبحث ملف معالجة القروض الممنوحة لشركة النقل البحري، 10 سبتمبر 2019، (حكومة الوفاق)

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، اليوم الثلاثاء ملف معالجة القروض الممنوحة من محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار، إلى الشركة العامة للنقل البحري.

وتناول السراج، في اجتماع مع مدير المحفظة ورئيس الشركة، كيف تمت تسوية هذه القروض بصورة نهائية، في إطار ما قدمه «الرئاسي» من معالجة للاعتلالات القانونية الواردة في الاتفاق حول عملية الإقراض، حسب بيان حكومة الوفاق، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأكد المجلس أن هذا الملف «أغلق بعدما ظل عالقا لمدة فاقت العشر سنوات، وبذلك يتمكن الطرفان من مواصلة التعامل». ومن ناحية أخرى، جدد السراج تأكيده على ضرورة تطوير أداء قطاع النقل البحري محليا ودوليا لخدمة المواطن ومصلحة الدولة.

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