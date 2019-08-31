حصاد اليوم من «بوابة الوسط» (31 أغسطس 2019)

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 31 أغسطس 2019, 10:10 مساء

شهد اليوم السبت 31 أغسطس 2019، العديد من الأحداث في ليبيا، فقد حذرت دراسة دولية من تغول تجارة التهريب عبر الحدود التونسية الليبية، فيما طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بتوفير تمويل إضافي لخطة المساعدة الإنسانية في ليبيا وغيرها من الأحداث التي يتضمنه حصاد اليوم من «بوابة الوسط».

 

تقرير غوتيريس: احتجاز 8813 شخصًا في 28 سجنًا بليبيا خلال 8 أشهر
تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الصادر منتصف الأسبوع الماضي، يقول إن الفترة من يناير الماضي حتى أغسطس الحالي، شهدت احتجاز 8813 شخصًا في 28 سجنًا من السجون الرسمية التي تشرف عليها وزارة العدل، «منهم 60% رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة» (للمزيد انقر هنا).

 

لجنة الوقود تلزم الشركات بالإفصاح عن كميات التوزيع يوميًا
لجنة أزمة الوقود برئاسة العميد محمد فتح الله، تلزم أصحاب شركات التوزيع بتوفير وقود الديزل للمحطات، ونشر قوائم أرقام المحطات التي يتم تزويدها بالديزل يوميًا على صفحات التواصل الاجتماعي للشركات، والإشراف على آلية توزيع الوقود وفق خطة تم إعدادها من قبل رئيس وأعضاء اللجنة (للمزيد انقر هنا).

 

غوتيريس: النزاع في ليبيا يرفع العجز إلى 10 مليارات دولار
تحدث تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس عن الحالة الاقتصادية في ليبيا، مشيرا إلى توقعات بتسجيل عجز في ميزانية (الترتيبات المالية) العام 2019، يصل إلى 10 مليارات دولار، رغم توقع زيادة الإيرادات وارتفاع أسعار النفط (للمزيد انقر هنا).

 

انتهاء امتحانات الثانوية العامة بجامعة الجفرة
وزارة التعليم بحكومة الوفاق، تعلن انتهاء امتحانات الثانوية العامة بلجان جامعة الجفرة إذ خاض 762 طالبا وطالبة الامتحانات موزعين على لجان الجامعة  (للمزيد انقر هنا).

 

«تعليم الوفاق»: إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية خلال أيام
وزارة التعليم بحكومة الوفاق، تقول إن إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية خلال أيام، مؤكدة أن المركز الوطني للامتحانات يواصل العمل بكافة إمكانياته على مدار الساعة،  (للمزيد انقر هنا).

 

غوتيريس: 500 ـ 700 مقاتل من تنظيم «داعش» في ليبيا
تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس يقدر عدد المقاتلين في صفوف تنظيم «داعش» بليبيا، بنحو 500 إلى 700 مقاتل، منهم ليبيون ورعايا أجانب،  (للمزيد انقر هنا).

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