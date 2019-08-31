انتهاء امتحانات الثانوية العامة بجامعة الجفرة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 31 أغسطس 2019, 03:42 مساء
جانب من امتحانات الثانوية التي جرت هذا الشهر. (وزارة التعليم بحكومة الوفاق عبر فيسبوك- أرشيفية)

أعلنت وزارة التعليم بحكومة الوفاق، انتهاء امتحانات الثانوية العامة بلجان جامعة الجفرة إذ خاض 762 طالبا وطالبة الامتحانات موزعين على لجان الجامعة.

وأوضحت الوزارة في تقرير مصور نشرته عبر صفحتها بموقع «فيسبوك» اليوم، أن «الطلاب كانوا موزعين بمعدل 300 طالب وطالبة على لجنة الآداب هون، و139 طالب وطالبة في لجنة كلية الموارد الطبيعية سوكنة، و76 طالبا وطالبة بلجنة كلية هندسة النفط زلة».

كما خاض 240 طالبا وطالبة الامتحانات بلجنة كلية إدارة الأعمال ودان، و7 طلاب بلجنة مدرسة أبو الصديق الفقهاء.

انطلاق امتحانات الثانوية العامة وعبدالجليل يطمئن الطلاب

وفي 18 أغسطس الجاري، انطلقت امتحانات الشهادة الثانوية بأقسامها العلمية والأدبية والدينية في المدارس التابعة لوزارة التعليم بحكومة الوفاق.

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