«تعليم الوفاق»: إعلان نتيجة الشهادة الإعداداية خلال أيام

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 31 أغسطس 2019, 01:55 مساء

قالت وزارة التعليم بحكومة الوفاق، إن إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية خلال أيام، مؤكدة أن المركز الوطني للامتحانات يواصل العمل بكافة إمكانياته على مدار الساعة.

وأوضحت الوزارة في بيان نشرته عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، أن «تأخر النتيجة هذا العام جاء لعدة أسباب في مقدمتها وجود مئات من الطلبة النازحين الذين خاضوا الامتحانات بمدارس مختلفة ولا يملكون ملفات دراسية أو أعمال سنة وهو ما شكل عائقا في حصر نتائج الطلبة النازحين».

وأشارت إلى «وجود مئات من أوراق أسئلة الاحتياط التي جرى استخدامها من قبل طلبة نازحين، أو طلبة لم يتم تسجيلهم في كشوف المدرسة الأصلية، أو وجود أوراق أسئلة جرى تصويرها، واستمارات الإجابة المصورة كانت غير واضحة، أو رديئة التصوير، مما دفع مركز الامتحانات للمرور عليها يدويا لكل سؤال وتأكيد الإجابة التي اختارها الطالب».

وأضافت الوزارة أن «مركز الامتحانات رصد تباينا في العديد من درجات أعمال السنة الواردة ورقيا من المدارس عند مقارنتها بما تم إدخاله من ذات المدارس إلكترونيا مما دفع المركز لتدارك الصح من الخطأ في جمع الدرجات».

ولفتت إلى أن «عبث المفتشين واضعي الأسئلة أظهر أن العديد من الأسئلة لا جواب صحيح لها أو وجود أكثر من إجابتين صحيحتين لذات لسؤال، أو إدراج أسئلة من خارج المنهج مما دفع مركز الامتحانات لتعديل الدرجات وإعادة التصحيح».

وأكدت الوزارة أن «المركز الوطني يواصل العمل بكافة إمكانياته على مدار الساعة، وفي العطلات والأعياد بكل طاقاته البشرية والتقنية في تسابق مضنٍ ومنهك مع الزمن، للإيفاء بسرعة إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية، والتي سيتم الإعلان عنها في أيام معدودات».

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