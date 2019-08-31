لجنة الوقود تلزم الشركات بالإفصاح عن كميات التوزيع يوميًا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 31 أغسطس 2019, 03:47 مساء
اجتماع لجنة أزمة الوقود, 31 أغسطس 2019, (حكومة الوفاق)

ألزمت لجنة أزمة الوقود برئاسة العميد محمد فتح الله، أصحاب شركات التوزيع بتوفير وقود الديزل للمحطات، ونشر قوائم أرقام المحطات التي يتم تزويدها بالديزل يوميًا على صفحات التواصل الاجتماعي للشركات، والإشراف على آلية توزيع الوقود وفق خطة تم إعدادها من قبل رئيس وأعضاء اللجنة.

ووفق بيان لحكومة الوفاق، عقدت لجنة أزمة الوقود اليوم اجتماعا بمقر إدارة الدعم المركزي، برئاسة العميد محمد فتح الله، وحضور كافة أعضاء اللجنة، حيث تم خلال الاجتماع مناقشة سير عمل محطات الوقود، وآلية التزود بوقود البنزين والديزل.

وأوضح البيان أن الناقلة أنوار الخليج ترسو بميناء طرابلس، وعلى متنها 31 مليون لتر وقود، كما تتواجد الناقلة أنوار ليبيا، في حوض ميناء طرابلس، وعلى متنها 34 مليون لتر وقود، في انتظار إفراغ حمولتهما.

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