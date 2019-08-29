في العدد197: الأزمة الليبية رهينة مؤتمرين ومارثون المصالحة في مرزق

تسلط جريدة «الوسط» في عددها الصادر، اليوم الخميس، الضوء على المبادرات الدبلوماسية لوقف الحرب، وحل الأزمة الليبية، والتي ظهرت في شكل تصريحات وبيانات من هنا وهناك، آخرها وأبرزها دعوة في مجموعة الدول السبع بالاتفاق على هدنة يعقبها عقد مؤتمرين الأول محلي والثاني دولي، وفق بيان صادر في ختام أعمال المجموعة في بياريتس الفرنسية.

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وتنشر «الوسط» حوارا مع الناطق باسم القوات البحرية الليبية، العميد أيوب قاسم، الذي تحدث عن مهام حرس السواحل وفقا للقانون الليبي، كما كشف أنه لا توجد غرفة عمليات ليبية - إيطالية مشتركة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، بل تعاون وفقا لاتفاقية 2008، وانتقد قلة الإمكانات التي تعانيها القوات.

ويفرد العدد الجديد تقريرا عن الظروف الإنسانية الصعبة التي تعيشها مدينة مرزق رغم توقف الاشتباكات التي اندلعت في بداية أغسطس بين «التبو والأهالي»، نتيجة عدم وصول أي مساعدات، واستمرار انقطاع التيار الكهربائي والمياه لساعات طويلة، وسط تبادل الاتهامات بين قوات المجلس الرئاسي وقوات القيادة العامة للقوات المسلحة، واستمرار معاناة الأهالي.

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كما تفتح «الوسط» ملف تجارة الأسلحة في ليبيا الذي لا يزال خارج السيطرة، وتكشف الأحداث بين الحين والآخر عن إمبراطور جديد من أباطرة السلاح.

ويكشف العدد الجديد تطورا في مشروع النقل العام الذي توقف منذ 20 عاما، مع استقبال ليبيا قبل أيام الدفعة الأولى من حافلات النقل العام بإجمالي 37 حافلة (35 للنقل داخل المدينة و2 للنقل السريع) تعمل على 40 خطا في طرابلس، من تاجوراء شرقا إلى جنزور غربا إلى مطار طرابلس وعين زارة جنوبا.

كما تحاور «الوسط» مدير مشروع إعادة تأهيل الغابات المتضررة في جمعية «ليبيا الجديدة» يونس عبدالعاطي أحويج، الذي يكشف لنا تفاصيل المشروع المرتقب.

وفي الصفحات الاقتصادية، ينشر العدد الجديد تفاصيل دراسة دولية تحذر من «تغول» تجارة التهريب والسوق الموازية عبر الحدود التونسية - الليبية بن قردان - رأس إجدير، حيث ينتشر تجار جملة للعملات الأجنبية في أماكن سرية، فضلا عن تفشي نشاط الاتجار غير المشروع وتهريب الأسلحة والمخدرات وسبائك الذهب.



وفي الصفحات الثقافية والفنية، تناقش «الوسط» بالتحليل كتاب «هكذا تكلم كراكسي: العبودية الرق الهجرة غير الشرعية»، الذي صدر حديثا للكاتب الليبي الدكتور أبوالقاسم عمر راجح عن دار نشر النديم للصحافة والتوزيع، في القاهرة. كما تنشر حوارا مع الفنان المصري أحمد عز الذي عبر عن بالغ سعادته بالنجاح الذي حققه فيلم «ولاد رزق 2».

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وترصد الصفحات الرياضية نجاح رئيس مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم، عبدالحكيم الشلماني، في احتواء أزمة استقالة المدير الفني للمنتخب الوطني جلال الدامجة، ثم الأزمة الأخرى التي تواجهه، خاصة بالسؤال عن مصير الدعم السنوي من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» إلى نظيره الليبي، البالغة قيمته 1.25 مليون دولار.