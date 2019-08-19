وفد من أعيان المنطقة الغربية وأوباري ووداي عتبة يصل إلى مرزق

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 19 أغسطس 2019, 07:12 مساء
وفد أعيان المنطقة الغربية ووادي عتبة وأوباري والمجلس الاجتماعي لقبائل الطوارق في ليبيا الذي وصل مرزق. (الإنترنت)

وصل مساء اليوم الأحد، وفد من أعيان المنطقة الغربية وأوباري والمجلس الاجتماعي لقبائل الطوارق في ليبيا إلى جانب أعيان وادي عتبة إلى مدينة مرزق جنوب غرب البلاد التي تشهد منذ أسابيع توترًا أمنيا.

وقال مصدر اجتماعي لـ«بوابة الوسط» إن زيارة الوفد إلى مدينة مرزق تأتي في إطار المساعِ الرامية للتوصل إلى حل للأزمة التي تشهدها المدينة والدعوة لـ«هدنة إنسانية» وإقناع أطراف القتال بـ«وقف إطلاق النار» للتمهيد لعملية مصالحة شاملة يشارك فيها جميع الليبيين والأمم المتحدة.

وتشهد مدينة مرزق مواجهات عنيفة منذ مطلع أغسطس الجاري، أسفرت عن مقتل «ما لا يقل عن 90 مدنيًّا» وإصابة «أكثر من 200 شخص» بحسب بيانات نشرها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الشرق الأوسط (أوتشا)، الخميس الماضي.

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