مركز بنغازي الطبي: قتيلان و8 جرحى الحصيلة النهائية لانفجار الهواري

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | السبت 10 أغسطس 2019, 05:09 مساء
صور متداولة على مواقع التواصل الأجتماعي لتفجير الهواري. (الإنترنت)

أكد مسؤول في قسم المشرحة البشرية بمركز بنغازي الطبي، مقتل شخصين وإصابة ثمانية أخرين في انفجار سيارة قرب مول تجاري ومصرف التجارة والتنمية بمنطقة الهواري في مدينة بنغازي شرق البلاد.

وأضاف المصدر في تصريح لـ«بوابة الوسط »، أن مركز بنغازي الطبي تسلم جثامين القتيلين أحدهما ليبي الجنسية والآخر أجنبي، وستة مصابين إصاباتهم متفاوتة بين البسيطة والمتوسطة والحرجة.

انفجار أمام أحد المحال التجارية بمنطقة الهواري في بنغازي

وقالت مسؤولة مكتب الإعلام بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث فاديا البرغثي، إن الجريحين اللذين استقبلهما المستشفى يتبعان بعثة الأمم المتحدة ببنغازي أحدهما حالته حرجة جدًا.

وأوضحت البرغثي، في تصريح إلى «بوابة الوسط »، السبت، أن المصابين هما « إبراهيم محمد موسى (30 عامًا) سوداني الجنسية، وكليب بك (32 عامًا) من جامايكا» ، مشيرة إلى أنهما يتلقيان الخدمات الصحية والرعاية اللازمة.

وفي السياق ذاته قال مسؤول النقطة الأمنية بمركز بنغازي الطبي إبراهيم السعيطي في تصريح إلى «بوابة الوسط »، إنه سيجري نقل جثامين القتلى إلى مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث لعرضهما على الطب الشرعي واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهما.

ولم تعلن الجهات المختصة أو أي جهة رسمية أي تفاصيل عن التفجير حتى هذه اللحظة، بينما انتقلت عناصر الأمن إلى موقع الحادث لمباشرة التحقيقات.

صور متداولة على مواقع التواصل الأجتماعي لتفجير الهواري. (الإنترنت)
صور متداولة على مواقع التواصل الأجتماعي لتفجير الهواري. (الإنترنت)
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