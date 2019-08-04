شركة الكهرباء: 4 وحدات غازية خارج الخدمة.. وحذرنا من «الإظلام» عدة مرات

أعمال صيانة محطة توزيع كهرباء في طرابلس، (أرشيفية:الإنترنت )

أرجعت الشركة العامة للكهرباء حدوث الإظلام التام بالمنطقتين الغربية والجنوبية مطلع هذا الأسبوع إلى الاعتداءات المتكررة على محطات تحويل 220 ك.ف وإرجاع التيار الكهربائي بالقوة.

وفي منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أعادت الشركة «التذكير بالتنبيه عدد من المرات من أن حدوث الاظلام له عواقب وخيمة في عدم دخول بعض الوحدات والتي تستغرق وقتاً من الزمن لإرجاعها على الشبكة».

ونوهت إلى خروج عدة وحدات غازية عن الخدمة وهي «الوحدات الغازية بمحطة الزاوية المزدوجة بقدرة 840 ميجاوات، ووحدتي توليد واحدة بخارية والثانية غازية بمحطة الخمس بقدرة 200 ميجاوات، والوحدة الغازية الثالثة مع مولد البخار الخاص بها بمحطة مصراته المزدوجة بقدرة 360 ميجاوات، والوحدة الغازية الرابعة بمحطة أوباري بقدرة 130 ميجاوات».

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ولفتت إلى أن «المهندسين والفنيين يعملون على إعادة تشغيل هذه الوحدات ودخولها على الشبكة الكهربائية». يشار إلى أن التيار الكهربائي بدأ يعود تدريجيا إلى المنطقيتين الجنوبية والغربية بعد حدوث إظلام تام في المنطقتين خلال الـ48 ساعة الماضية.



وناشدت شركة الكهرباء «المواطنين بعدم الدخول لمحطات التحويل بالمناطق وإرجاع التيار الكهربائي بالقوة»، لافتة إلى أن «هذا التصرف اللا مسؤول يزيد من تفاقم المشكلة وإرباك العاملين بغرفة التحكم». وناشدت كافة المدن التى «ترفض طرح الأحمال بالدخول في عملية الطرح المبرمج من قبل غرفة التحكم لاستقرار الشبكة الكهربائية وإعادة التيار الكهربائي لكافة ربوع ليبيا».