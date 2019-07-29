102 وليبيان اثنان يحصلون على الإقامة في أميركا خلال قرعة 2019

حصل 102 من الليبيين على بطاقة الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة المعروفة باسم «غرين كارد» خلال القرعة السنوية للعام 2019، وفق مكتب الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية الأميركية.

وأظهر تقرير المكتب، أن الليبيين جاءوا في المرتبة الـ13 عربيًا في أعداد الحائزين على بطاقة الإقامة، إذ قبل منهم عدد ضئيل، مقارنة للطلبات المقدمة من ليبيين، والتي وصلت إلى نحو 50 ألفا.

ويرجع قلة العدد المقبول، إلى انتقادات سابقة ساقتها الصحافة الأميركية ضد مسؤولي الهجرة، إذ اتهمتهم بعدم إخضاع الفائزين في القرعة من دول تعاني مشاكل الإرهاب مثل ليبيا والعراق والسعودية واليمن، إلا لفحص بسيط ما قد يزيد من احتمالات تعرض الولايات المتحدة لمخاطر أمنية، حسب مزاعمهم.

وتكشف بيانات وزارة الأمن الداخلي في الولايات المتحدة الأميركية عن مدى تمكن أقارب المهاجرين الأجانب في البلاد من الهجرة الجماعية خلال العقود القليلة الماضية. حيث يمكن للمهاجرين الجدد ضمن برنامج "البطاقة الخضراء" جلب عدد غير محدود من أفراد العائلة الأجانب معهم إلى الولايات المتحدة. وفي المتوسط، يقوم كل مهاجرين جدد بإحضار سبعة أقارب أجانب إلى الولايات المتحدة معهم.

وفي نفس السياق، جاء المصريون في المركز الأول بين الحاصلين على الإقامة، بنحو 5568 شخصًا، تلاهم الروس بـ5118 بطاقة، وجاء في المركز الثالث مواطنو الكونغو الديمقراطية بـ4743 شخصًا، ثم إيران بعدد 4101 شخص، ونيبال بـ 3696، والسودان بـ 3691 وفق ما ذكرت قناة "الحرة" الأمريكية الاثنين.

وعربيًا، جاء السودان بعد مصر، تليها الجزائر بـ 2745 بطاقة، ثم المغرب في المرتبة الرابعة بـ 2202، السعودية بـ 699، والأردن بـ 633، العراق 615، اليمن 550، سوريا 265، الإمارات 206، الكويت 165، لبنان 135، ليبيا 102، تونس 82، الصومال 72، قطر 72، جيبوتي 59، موريتانيا 25، عمان 11، البحرين 10، وإقامة واحدة لجزر القمر.

وبرنامج تأشيرة هجرة التنوع أوالهجرة العشوائية هو قرعة سنوية للحصول على رخصة الإقامة الدائمة والمعروفة باسم البطاقة الخضراء في الولايات المتحدة الأمريكية بتفويض من الكونغرس وتديره وزارة الخارجية الأمريكية.