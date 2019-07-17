«النهر الصناعي»: اقتحام حقول الآبار وقطع الكهرباء وإيقاف ضخ المياه

أحد مواقع مشروع النهر الصناعي. (أرشيفية: الإنترنت)

تعرضت إدارة حقول الآبار التابعة لجهاز النهر الصناعي، لتهديد من بعض الأطراف اقتحموا محطة الكهرباء المُغذي الرئيسي للحقول وإجبار المشغلين على قطع التيار الكهربائي وإيقاف ضخ المياه.

ووفق بيان لإدارة النهر الصناعي، فقد «تم التواصل مع أعيان المنطقة حتى لا نُعرض المنظومة للخطر، وهم الآن في تفاوض مع المجموعة والمعلومات الأولية تقول هناك انفراج للأزمة».

يأتي ذلك بعدما باشرت المنظومة عملية التشغيل واستكمال عملية التعبئة للخط الرئيسي بالمسار الجنوبي والتجهيز لزيادة الضخ وفتح صمامات التحكم بالشويرف وضخ المياه لمناطق الاستهلاك.