ارتفاع الدولار وتراجع الإسترليني بالسوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 23 مايو 2019, 05:04 مساء

تباين أداء العملات الدولية الأكثر تداولاً مقابل الدينار في السوق الموازية اليوم الخميس.

وصعد سعر صرف الدولار الأميركي إلى 4.44 دينار اليوم، مقارنة بـ 4.43 دينار أمس، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك،

لكن الجنيه الإسترليني سجل تراجعًا هو الأكبر بفارق تسعة قروش، إذ بلغ 5.51 دينار، مقابل 5.60 دينار أمس، فيما تراجع اليورو إلى 4.89 دينار، مقابل 4.90 دينار أمس بفارق قرش واحد.

وهبطت الليرة التركية، مسجلة 0.72 دينار، مقابل 0.73 دينار أمس، بفارق قرش واحد، وهو الفارق نفسه الذي تراجع عنده الدينار التونسي ليسجل 1.44 دينار مقابل 1.45 دينار أمس.

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