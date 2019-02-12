مصدر عسكري: استمرار عمليات التمشيط في درنة والقبض على إرهابيين بالمدينة القديمة

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الثلاثاء 12 فبراير 2019, 07:07 مساء

قال مسؤول مكتب الإعلام باللواء «73 مشاة» التابع للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي، المنذر الخرطوش، اليوم الثلاثاء، إن عمليات التمشيط في المدينه القديمة وسط درنه لا تزال مستمرة حتى هذه اللحظة.

وأوضح الخرطوش في تصريح إلى «بوابة الوسط» الثلاثاء «بعد انتهاء العمليات العسكرية في مدينه درنة، وأثناء التمشيط في الأزقة الأربعة بالمدينه القديمة وأخر منزلين تتمركز بهما التنظيمات الإرهابية، وجرى قتل عدد من الإرهابيين كانوا متحصنين في آخر معقل لهم في المدينة القديمة وسط درنة، بالإضافة إلى القبض على عدد آخر تم تسليمهم إلى غرفة العمليات».

وأضاف: «هناك عدد من الوحدات العسكرية والسرايا غادرت مدينة درنة صباح اليوم ووصلت إلى معسكراتها بعد انتهاء العمليات العسكرية، بينما لا يزال عدد آخر يتمركز في المدينة لينهي أعمال التمشيط وتفكيك الألغام الأرضية بمنطقة العمليات العسكرية».

وأشار الخرطوش إلى أن «مهمة القوات المسلحة في المدينه تكاد تنتهي، وسيكون دور المؤسسة الأمنية بكافة أقسامها ومراكزها وعناصرها وأعضائها لضبط وحفظ الأمن في المدينه، حتى تعود مدينة درنة الحضارة والثقافة إلى سابق عهدها وتصبح المنطقة الشرقية خالية تمامًا من الإرهاب، وأن يعم الأمن والأمان والسلم الاجتماعي في المدينة وكافة مدن ومناطق شرق البلاد بعد طي آخر صفحة من صفحات كتاب الإرهاب في درنة».

وأكد الخرطوش، أن «وحدات الجيش الليبي تنتظر تكليفاتها الجديدة وهي على أتم الاستعداد للقيام بواجبها الوطني والإنساني لحماية الوطن وحدوده من العصابات المسلحة الأجنبية والإرهاب والتطرف في كافة التراب الليبي».

وعبر مسؤول مكتب الإعلام باللواء «73 مشاة» التابع للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي، المنذر الخرطوش، عن تعازيه الحارة إلى «كافة أسر شهداء الواجب وزملائهم، ومتمنيًا الشفاء العاجل للجرحى، الذين قدموا الغالي والنفيس لتحرير ليبيا من الإرهاب والتطرف».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إيقاف رئيس مجلس إدارة «الصحارى» ومسؤولين بالمصرف عن العمل
ليبيا
القبض على قيادي بـ«مجلس شورى المجاهدين» في درنة
ليبيا
«هيومن رايتس»: نازحو تاورغاء لا يستطيعون العودة
ليبيا
عقيلة صالح يطالب صنع الله برفع القوة القاهرة عن حقل الشرارة والتنسيق مع القيادة ...
ليبيا
أمينة الحاسية: الوثيقة الخضراء والإعلان الدستوري لا يلغيان دستور الاستقلال‎
ليبيا
الكوني: ما حدث في أوباري كان بجهود الخيرين من أبناء المدينة والمؤسسة العسكرية
ليبيا
شعبة الإعلام الحربي: القوات المسلحة تنجح في بسط سيطرتها التامة على حقل الشرارة
ليبيا
معهد «بروكينغز» يطرح نهجًا جديدًا يتضمن دورًا قياديًا لواشنطن لإنهاء أزمة ليبيا
ليبيا
جريدة مالطية: حسابات بنكية لشركات وهمية مرتبطة بشبكة تهريب الوقود الليبي
ليبيا
الجبير: لا نعرف مكان جثة خاشقجي ولا نزال نحقق في الحادثة
عربى
قناة الوسط «WTV» تباشر بثها الكامل في الذكرى الثامنة لثورة 17 فبراير
ليبيا
غوتيريش: حان الوقت للمساعدة في توحيد الشعب الليبي لدفع العملية السياسية عبر ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تعرف على مميزات «كيا سبورتاج» 2020