المجلس الرئاسي: وجهنا وزارة الخارجية لعرض ما جرى بحقل الفيل على مجلس الأمن

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 09 فبراير 2019, 06:22 مساء
آثار قصف بمحيط حقل الفيل جنوب غرب البلاد. (لقطة مثبتة من فيديو نشرته صفحة قناة التبو على فيسبوك)

قال المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، إنه أصدر توجيهاته إلى وزارة الخارجية والتعاون الدولي بعرض ما جرى بشأن قصف طائرة مدنية بمطار حقل الفيل بالصواريخ إلى مجلس الأمن الدولي، واصفا ما جرى بـ«التجاوز الخطير الذي يستهدف حياة المدنيين».

وجاء في بيان نشره المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي عبر صفحته على «فيسبوك»: «يدين المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بأقسى العبارات القصف بالصواريخ من طائرة مجهولة، الذي تعرضت له طائرة مدنية تابعة للخطوط الجوية الليبية كانت تنقل جرحى ومصابين من حقل الفيل النفطي لتلقي العلاج في العاصمة طرابلس».

واعتبر «المجلس الرئاسي هذا الاعتداء عملاً إرهابيًّا، لا تسمح بارتكابه كافة القوانين والمعاهدات الدولية وتعتبره جريمة ضد الإنسانية»، مشيرًا إلى أن «القصف الصاروخي أصاب مدرج المطار والبنية التحتية لحقل الفيل، الذي يعد أحد حقول النفط الرئيسية في جنوب غرب البلاد، وأحد مصادر رزق الليبيين».

وأكد المجلس الرئاسي في البيان أنه «اتخذ الخطوات الإجرائية والقانونية اللازمة لمواجهة هذا العبث المدمر، وأصدر توجيهاته لوزارة الخارجية بعرض هذا التجاوز الخطير، الذي يستهدف حياة المدنيين على مجلس الأمن الدولي».

وشدد المجلس الرئاسي على أنه «يرفض بقوة هذا التجاوز والاستفزاز والتصعيد» محملاً «المسؤولية كاملة لمرتكبي هذا القصف، الذي عرَّض أرواح المدنيين للخطر، وعرض مصدر رزقهم للتدمير».

وقال: «إن ما حدث هو محاولة لجر البلاد إلى مواجهات دامية جديدة تمد من عمر الأزمة، وهي محاولة مدانة من شعبنا الذي عانى كثيرًا، ويتطلع إلى مرحلة جديدة يسودها الأمن والسلام».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

محمود النمار: الإعلام وراء عدم وصول الفن الليبي للعالمية
ثقافة وفن
كم يبلغ احتياطي النفط في ليبيا والدول العربية؟
ليبيا
من السودان إلى ليبيا ثم رومانيا.. رحلة أم وأطفالها الستة بحثًا عن الأمان
ليبيا
رويترز: اعتقال قيادي بالقاعدة في مصراتة
ليبيا
البورصة الليبية معطلة.. لمن يدق جرس الافتتاح؟!
ليبيا
انتظار الموافقة الأمنية التونسية لنقل الجمهور أمام جنوب أفريقيا
رياضة محلية
الصديق الصور يأمر بالقبض الفوري على أكثر من 100 صاحب محطة توزيع وقود
ليبيا
تفاصيل جديدة عن اشتباكات أوباري والوضع الأمني في حقل الشرارة
ليبيا
في العدد 168: الوضع الميداني يتجاوز بيانات الساسة.. ومنظمة أميركية تُحذِّر من ...
ليبيا
ارتفاع الدولار وتراجع الإسترليني واليورو أمام الدينار بالسوق الرسمية
ليبيا
محللة: السراج يُحاول كبح جماح الجيش بتعيين الفريق «كنة»
ليبيا
ضربات فرنسية جديدة في تشاد ضد رتل مسلح قادم من ليبيا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تناول الأرز والمعكرونة المخزنة قد يكون مميتًا