«مديرية البطنان» تحيي اليوم العالمي للجمارك

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الأحد 03 فبراير 2019, 10:50 مساء
الاحتفال باليوم العالمي بفندق باب طبرق. (بوابة الوسط)

أحيت مديرية جمارك البطنان مساء أمس السبت اليوم العالمي للجمارك في احتفالية حضرها عدد من ضباط وضباط الصف والأفراد التابعين لمختلف المراكز الجمركية بمنطقة البطنان، ومنطقة طبرق العسكرية ومديرية الأمن والمجلس التسييري لبلدية طبرق.

وتخلل الاحتفال الذي أقيم بفندق باب طبرق تكريم الموظفين وآمراء المراكز والوحدات الجمركية بالإضافة إلى تكريم عدد من المتقاعدين بالمديرية.

ويجري الاحتفال باليوم العالمي للجمارك في 26 يناير من كل عام ويوافق هذا التاريخ إنشاء المنظمة العالمية للجمارك ويجري خلاله تسليط الضوء على ظروف العمل والتحديات التي يواجهها موظفو الجمارك في وظائفهم حول العالم.

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