«إسكان سرت» ينفي إدراج عناصر «داعش» في تعويضات المساكن المدمرة

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الأحد 27 يناير 2019, 11:31 صباحا
مساكن مدمرة في سرت. (بوابة الوسط)

نفى جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق بسرت اليوم الأحد، إدراج أسماء لقيادات تنظيم «داعش» ضمن الكشف العام المستهدف لزيارة المساكن المدمرة وتعويض أصحابها ماليًا.

وقال مدير فرع الجهاز، المهندس أحمد لودي، في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن هذه أخبار مزيفة نشرتها بعض صفحات التواصل الاجتماعي وقنوات فضائية ليبية وعربية، لا أساس لها من الصحة.

وأكد أن الجهاز أحال كافة الكشوفات التي تضم 3490 مواطنًا إلى الإدارة العامة للجهاز، وهي تخضع الآن للمراجعة والتدقيق من قبل اللجنة الأمنية المكلفة من مديرية أمن بسرت، منذ شهر سبتمبر 2018.

وطلب مكتب جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق بسرت من كافة المؤسسات الإعلامية ومراسلي القنوات والصحف ضرورة تقصي الحقيقة، ونقل الأخبار بكل مهنية ومصداقية، لأن مثل هذه الأخبار المزيفة تنعكس على المدينة سلبيًا، وتوقف جميع تعويضات أصحاب المساكن المدمرة، وتؤدي إلى تقسيم النسيج الاجتماعي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

وكيل عام وزارة الصحة يوضح لـ«بوابة الوسط» موقفه من اتهامات مجلس النواب
ليبيا
«الوسط» تحاور الفريق ﻋﻠﻲ ﻛﻨﻪ: الجيش لن يتوحد في غياب الجنوب
ليبيا
هل تنجح «هدنة الأعيان» في تثبيت استقرار العاصمة؟
ليبيا
«جريدة الوسط».. سلامة: مكافحة الإرهاب وحماية المدنيين خط أحمر
ليبيا
في العدد 166: حملة على سلامة و تفاصيل هدنة «الأعيان»
ليبيا
مليار دولار خسائر إغلاق حقل الشرارة منذ 41 يومًا
ليبيا
أسماء قيادات في «داعش» ضمن كشف التعويضات في سرت
ليبيا
185 قتيلاً و456 مصابًا جراء حوادث السير خلال ديسمبر الماضي
ليبيا
المسماري يؤكد مقتل «أمير تنظيم القاعدة» في شرق ليبيا
ليبيا
تراجع عملات دولية رئيسية في السوق الموازية
ليبيا
«الأحوال المدنية» تُصدر أرقامًا وطنيّة لأرملة القذافي وأبنائها
ليبيا
قيادات مصراتة يطالبون بكشف معرقلي الترتيبات الأمنية والاقتصادية ويرفضون «عسكرة ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تعرف على ترتيب 2018 بقائمة الأعوام الأكثر دفئًا