شركة الكهرباء تعلن تفاصيل محاولة خطف مدير توزيع الوسطى

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 17 ديسمبر 2018, 09:57 صباحا

أعلنت الشركة العامة للكهرباء تعرض مدير إدارة توزيع الوسطى، المهندس الهادي مفتاح القزيري، لمحاولة خطف على يد مسلحين مجهولين وتعرضت سيارته إلى وابل من الرصاص.

وأشارت الصفحة الرسمية للشركة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى إطلاقه في وقت متأخر ليلة أمس بعد تدخل عدة أطراف لم يسمها البيان. ونوهت إلى أن هذا «المشهد يتكرر وسط غياب الدور الأمني واستمرار الاعتداءات على الشركة ومكوناتها وموظفيها».

وناشدت الشركة العامة للكهرباء الجهات الأمنية المختصة أن تضع حدًا لهذه الاعتداءات والتحري والقبض على مرتكب محاولة الخطف، مشيرة إلى أنها بمنأى عن كل الصراعات والتجاذبات السياسية ودورها خدمي صرف».

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