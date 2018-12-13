رئيس الحكومة الموقتة يعين 25 ألف من الباحثين عن عمل

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الخميس 13 ديسمبر 2018, 03:28 صباحا

منح مجلس الوزراء بالحكومة الموقتة الإذن لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتعيين خمسة وعشرون ألف من المدرجين بقوائم الباحثين عن عمل والمسجلين بمكاتب العمل بالبلديات وتنسيبهم على القطاعات المختلفة.

 وأصدر رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني القرار رقم (839) لسنة 2018  حيث توزعت نسب هذه التعيينات إلى 60% منها للمدرجين من المنطقة الشرقية و 25% من المنطقة الغربية و 15% للمنطقة الجنوبية.

وأكد القرار على  لزوم مراعاة أن يكون الباحث عن عمل قد أكمل 23 سنة ميلادية بتاريخ 31 ديسمبر 2018 وأن يمتثل الباحث عن عمل للجان الفرعية للمقابلات الشخصية التي ستشكل بقرار من وزير العمل والتأهيل على ان يقدم لها كافة المستندات التي تطلبها.

وأن يكون اتمام إجراءات مباشرة العمل اعتبارا من شهر أبريل لعام 2019 ويجري صرف المرتبات بعد اعتماد قانون الميزانية العامة للدولة لسنة 2019م وتوفر التغطية المالية اللازمة لذلك.  

الثني يوافق على إقامة مراكز صحية وترقية واعتماد أخرى بمدن مختلفة

وألزم القرار وزارة المالية والتخطيط اتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال أدراج المعينين تنفيذا لهذا القرار ضمن موازنة الدولة لسنة 2019م كلا حسب الجهة المنسب إليها.

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