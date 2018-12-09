الثني يوافق على إقامة مراكز صحية وترقية واعتماد أخرى بمدن مختلفه

أكد مسؤول مكتب الإعلام بالحكومة المؤقته سالم الحصادي، اليوم السبت، أن رئيس الحكومة عبدالله الثني وافق على مقترح لإنشاء مركز خاص بعلاج مرضى الكبد ببلدية طبرق.

وقال الحصادي لـ«بوابة الوسط»، إن «الموافقة على المقترح جاءت خلال الأجتماع الموسع الذي عقد في مدينة بنغازي، بعد تقديم مقترح من قبل وكيل وزارة الصحة، فضلًا عن إنشاء مركز طب المناطق الحارة ببلدية الكفرة».

وأوضح الحصادي «جرى ترفيع مركز المرج لعلاج مرضى السكر واعادة تسمية الى مستشفى المرج التخصصي لعلاج مرضى السكر والغدد الصماء بسعة 120 سرير»، مشيرًا إلى أنه جرت «الموافقة علي إنشاء جهاز حماية المؤسسات الصحية ويقع تحت اشراف وزارة الصحة».

وأشار الحصادي، إلى أنه جرت «الموافقة على كتاب وزير التعليم بترشيح الدكتور رحيل جمعة رحيل استاذ مشارك لتولي مهام وكيل جامعة النجم الساطع للشؤون التعليمية، واعتماد و ترقية مستشفى قورينا بشحات و مركز السكر بالجبل الاخضر كمراكز تعليمية».