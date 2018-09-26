«داخلية الموقتة» تكلف قوة أمنية لدعم مديريات أمن الواحات

اجتماع العميد سالم ماضي مع مشايخ جالو. (الإنترنت)

قال آمر غرفة عمليات الدائرة الرابعة (أجدابيا - الواحات) العميد سالم ماضي، إن وزارة الداخلية بالحكومة الموقتة أصدرت تكليفًا لقوة أمنية لدعم مديريات الأمن في بلديات الواحات (جالو - أوجلة - أجخرة).

جاء تصريح العميد سالم ماضي خلال اجتماعه مع عميد المجلس البلدي ومشايخ بلدية جالو والذي عُقد بمقر ديوان البلدية صباح أمس الثلاثاء.

وقال مصدر من بلدية جالو لـ«بوابة الوسط» اليوم الأربعاء، إن الاجتماع ناقش جملة من المواضيع أهمها قرار تسليم مديرية أمن جالو، وحل الجدل والإشكال القائم حول عدم التسليم والاستلام بين المدير السابق والجديد.

وأضاف المصدر أن عميد المجلس البلدي ومشايخ جالو طالبوا العميد سالم ماضي خلال الاجتماع بضرورة تشديد الأمن في البلدية نظرًا لموقعها الجغرافي، ومحاربة كافة الظواهر السلبيىة والتي من بينها تهريب الوقود والمواد التموينية والهجرة غير الشرعية.