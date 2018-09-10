بلدية اجخرة تستعد لتنظيم مؤتمر جامع للقبائل الليبية

أقيم صباح اليوم الاثنين، بمقر المجلس البلدي إجخرة، اجتماع موسع ضم عميد وأعضاء المجلس البلدي وممثلين عن مختلف المكونات الاجتماعية بالبلدية لبحث الاستعدادات لاستضافة المؤتمر الوطني الجامع للقبائل الليبية المزمع إقامته يوم 16 سبتمبر الجاري.

وأكد عميد بلدية إجخرة، أحمد موسى حماد لـ«بوابة الوسط» أنّ مؤتمر القبائل الليبية في البلدية «سيكون شاملًا لجميع القبائل الليبية من الشرق والغرب والجنوب وذلك بدون استثناء، وسيكون على مدار ثلاثة أيام».

وأضاف حمّاد، أنّ الاجتماع ناقش عدة موضوعات تخص المؤتمر، وجرى الاتفاق على تشكيل لجنة مركزية وعدة لجان فرعية تابعة للمجلس البلدي وإعداد آليات للتنسيق فيما بينها، مؤكدًا اتخاذ كل التجهيزات الأمنية اللازمة ويجري العمل على تنفيذها.