وزير الخارجية الإيطالي يصل إلى بنغازي ويلتقي حفتر

القاهرة - بوابة الوسط: (ترجمة: هبة هشام) | الإثنين 10 سبتمبر 2018, 02:39 مساء

وصل وزير الخارجية الإيطالي، إنزو مورافو ميلانيزي، إلى مدينة بنغازي، اليوم الاثنين، ليعقد لقاء مع قائد الجيش، المشير خليفة حفتر، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية.

وذكرت الوزارة، عبر تغريدة بموقع «تويتر» اليوم الإثنين، أن «اللقاء سيركز على إجراء حوار سياسي شامل مع جميع الأطراف، برعاية المبعوث الأممي غسان سلامة، من أجل الحفاظ على وحدة واستقرار ليبيا».

وذكرت أيضًا أن زيارة ميلانيزي تهدف إلى دعم الحوار السياسي، وعملية المصالحة الوطنية التي أطلقتها الأمم المتحدة، ودعم عملية سياسية شاملة، قبيل إجراء الانتخابات نهاية العام، حسب ما نقلت وكالة «أنسا» الإيطالية.

ومن المقرر أن يناقش ميلانيزي أهداف المؤتمر الدولي، المقرر أن تستضيفه إيطاليا شهر نوفمبر المقبل، لمناقشة الأزمة الليبية. وتسعى إيطاليا «من خلال المؤتمر إلى دعم تحقيق الاستقرار والسلام، وجمع الأطراف الداخلية والخارجية المهتمين بتحقيق تقدم إيجابي في ليبيا، وتمكين الليبيين من التعبير عن آرائهم»، كما صرح ميلانيزي في وقت سابق.

يشار إلى أن وزير الخارجية الإيطالي أكد سابقًا أن حكومة الوفاق الوطني، برئاسة فائز السراج، تملك الاعتراف الشرعي، في ظل الوضع المعقد الذي تشهده ليبيا.

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