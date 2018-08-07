تراجع الدينار مقابل عملات رئيسية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 07 أغسطس 2018, 12:13 مساء

ارتفعت أسعار صرف عملات أجنبية رئيسية مقابل الدينار الليبي في مستهل تعاملات السوق السوداء اليوم الثلاثاء.

وصعد الدولار الأميركي إلى 6.27 دينار اليوم مقابل 6.19 دينار أمس بفارق 8 قروش، حسب متداولين وصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

أما اليورو فقد ارتفع إلى 7.20 دينار اليوم مقارنة بـ 7.10 دينار أمس، وكذلك الجنيه الإسترليني 8.03 دينار مقابل 7.95 دينار، بفارق 10 و8 قروش على الترتيب.

يشار إلى أن محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، أعلن جاهزية القطاع المصرفي لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ضمن برنامج يبدأ بالإصلاحات النقدية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

السراج يبحث إعفاء بائعي أضاحي العيد بسعر مناسب من الرسوم الضريبية
ليبيا
الدينار الورقي يثير أزمة بين أهالي طبرق والأسواق التجارية
ليبيا
التكبالي يوجه رسالة «شديدة اللهجة» للسفير الإيطالي طالبه فيها بالاعتذار
ليبيا
مسؤول أممي يعلق على حملة «الصلح خير»
ليبيا
الخمسي لـ«بوابة الوسط»: هذا موقف النمساوي التاجوري وزكريا من منتخب ليبيا
رياضة محلية
اشتداد موجة الحرّ في فرنسا
منوعات
الغارديان: زواج نجل بن لادن بابنة قائد هجمات سبتمبر
دولى
6 قتلى و384 مصابًا ضحايا المشاجرات في بنغازي خلال يوليو
ليبيا
عبدالجليل: اعتماد وإعلان نتائج الشهادة الإعدادية بجميع المدارس اليوم
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الأخطاء الشائعة في صيانة سيارتك