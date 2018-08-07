تراجع الدينار مقابل عملات رئيسية

ارتفعت أسعار صرف عملات أجنبية رئيسية مقابل الدينار الليبي في مستهل تعاملات السوق السوداء اليوم الثلاثاء.

وصعد الدولار الأميركي إلى 6.27 دينار اليوم مقابل 6.19 دينار أمس بفارق 8 قروش، حسب متداولين وصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

أما اليورو فقد ارتفع إلى 7.20 دينار اليوم مقارنة بـ 7.10 دينار أمس، وكذلك الجنيه الإسترليني 8.03 دينار مقابل 7.95 دينار، بفارق 10 و8 قروش على الترتيب.

يشار إلى أن محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، أعلن جاهزية القطاع المصرفي لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ضمن برنامج يبدأ بالإصلاحات النقدية.