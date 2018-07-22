استقرار الدينار أمام الدولار.. وتراجع مقابل اليورو والإسترليني

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 22 يوليو 2018, 01:11 مساء

استقر سعر صرف الدينار مقابل الدولار في السوق السوداء، لكنه انخفض مقابل اليورو والجنيه الإسترليني.

وحافظ الدولار على مستوى 6.67 دينار في تعاملات اليوم، وفق متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

لكن اليورو سجل ارتفاعًا إلى 7.78 دينار اليوم الأحد، مقابل 7.76 دينار أمس السبت، كما صعد الجنيه الإسترليني إلى 8.72 دينار، مقابل 8.70 دينار أمس، بفارق قرشين لكل من العملتين الأوروبية والبريطانية.

ويشار إلى بدء العد التنازلي لإطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع المصرف المركزي، الذي يتضمن تعديل سعر صرف الدينار.

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