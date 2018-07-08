النويري يرد على تصريح العقاب بشأن تغيير محافظ المصرف المركزي

النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري. (الإنترنت)

رد النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، اليوم الأحد، على تصريح النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة، فوزي العقاب، بشأن مطالبته لمجلس النواب بتوجيه رسالة للتعاطي الإيجابي من جانبه مع مجلس الدولة لتغيير محافظ مصرف ليبيا المركزي وتكليف بديل عنه.

وكان العقاب قد قال في تغريدة عبر حسابه على موقع «تويتر» يوم 5 يوليو الجاري، إن تغيير محافظ مصرف ليبيا المركزي، لا يحتاج إلى إغلاق الموانئ النفطية، لكنه يتطلب «فقط» رسالة من مجلس النواب إلى المجلس الأعلى للدولة «لإعادة النظر في شاغل المنصب طبقًا للاتفاق السياسي».

وأبدى النويري في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الأحد، استغرابه الشديد من تصريح العقاب، مؤكدًا أن مجلس النواب وجه في السابق خطابًا للمجلس الأعلى للدولة بشأن تمكين محافظ المصرف المركزي المكلف من قبل مجلس النواب.

وقال النويري: «وجهنا خطابًا في السابق لمجلس الدولة الاستشاري بالخصوص وعقدنا عدة اجتماعات مع بعض أعضائه كان العقاب حاضرًا لجزء منها بغية تمكين المحافظ الجديد الذي تم تعيينه من قبل مجلس النواب ولكن وللأسف لم يعر مجلس الدولة الاهتمام بذلك واستمر في مماطلته ومماحكاته السياسية كالعادة».

وطلب النويري من النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة فوزي العقاب «مراجعة الخطاب الذي وجه لهم في السابق والالتزام بالتعهدات الصادرة عنهم والتعاطي مع خطابهم بصورة إيجابية كما ذكر في تغريداته».

وذكر النائب الأول لرئيس مجلس النواب في ختام تصريحه «الجميع بأنه ليس هناك وقت للمناورات والمماحكات السياسة» منبهًا إلى أن «الوقت قد لا يسعف أحدًا»، لكنه «وقت تضحية وتنازل من أجل الوطن» معتبرًا أن «مثل هذه الأعمال والتصرفات تُمارس وقت السلم والاستقرار».