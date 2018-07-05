فوزي العقاب: تغيير محافظ المصرف المركزي لا يحتاج إغلاق الموانئ النفطية

النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة فوزي العقاب. (الإنترنت)

رأى النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة فوزي العقاب، إن تغيير محافظ مصرف ليبيا المركزي، لا يحتاج إلى إغلاق الموانئ النفطية، لكنه يتطلب «فقط» رسالة من مجلس النواب إلى المجلس الأعلى للدولة «لإعادة النظر في شاغل المنصب طبقًا للاتفاق السياسي».

وقال عقاب في تغريدة عبر حسابه على موقع «تويتر» اليوم الخميس، «تغيير محافظ ليبيا المركزي لا يحتاج إلى إغلاق الموانئ النفطية، بل يتطلب فقط رسالة من مجلس النواب إلى مجلس الدولة لإعــادة النظر في شاغل المنصب طبقًا للاتفاق السياسي، ومجلس الدولة جاهز لذلك».

ويأتي تصريح عقاب بعد 10 أيام على اندلاع أزمة الموانئ النفطية بعد وقف عمليات التصدير على خلفية قرار القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية التي قررت تسليم الموانئ والحقول النفطية إلى مؤسسة النفط في بنغازي التابعة للحكومة الموقتة.

وآثار قرار القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية بشأن الموانئ النفطية ردود فعل واسعة النطاق على المستويين المحلي والدولي، فيما تصر القيادة العامة على تنفيذ قرار مجلس النواب بشأن تمكين المحافظ المعين من منصبه خلفًا للصديق الكبير.