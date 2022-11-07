نائب رئيس اتحاد «القدم» يكشف قيمة جوائز تصميم كؤوس البطولات وشروط المسابقة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

قال النائب الأول لرئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم، خميس آدم، إن الاتحاد أطلق منذ بداية نوفمبر الجاري، ولأول مرة في تاريخه مسابقة تصميم الكؤوس والميداليات الخاصة بجميع مسابقاته المعتمدة ليكون هناك شكل محدد وثابت ومعروف للكؤوس والمداليات يعبر عن الهوية الوطنية.

وأضاف آدم، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن من شروط المسابقة أن تكون القلادة دائرية وثلاثية الأبعاد، وأن يكون تصميم الدرع على شكل دائري وثلاثي الأبعاد، وتنفيذ العمل على ورق مقاس 35×50 .

كما أشار إلى ضرورة عدم كتابة أية بيانات على العمل المنفذ، وأن يكون التصميم ذا صلة بالهوية الوطنية، ويشمل تصميم الكؤوس في قاعدتها مكانًا يوضح فيه (شعار الاتحاد والمسابقة الرياضية والموسم الرياضي).