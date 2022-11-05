الاتحاد الأفريقي للشطرنج يكرم البطل الليبي جلال شاهين

القاهرة - بوابة الوسط

يكرم الاتحاد الأفريقي للشطرنج، مطلع العام المقبل، بطل الشطرنج الليبي والمحترف بنادي بولي الإسكتلندي الكابتن جلال شاهين بجائزة التميز، لجهوده في إنتاج فيلم عن تاريخ الشطرنج الأفريقي منذ أكتوبر 1976.

وجلال شاهين أول عربي وأفريقي يوثق مرحلة تأسيس الاتحاد الأفريقي للشطرنج 1976، ومرحلة تأسيس الاتحاد العربي للشطرنج 1975، والأولمبياد المضاد للشطرنج 1976.

تكريم شاهين بعدة جوائز دولية وعربية

وحسب منصة حكومتنا، التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، فقد سبق تكريم شاهين بعدة جوائز دولية وعربية أشهرها جائزة التميُّز من شيخ سعود رئيس الاتحاد العربي للشطرنج للعام 2021، كما حصل على كأس طومسون التاريخي كأفضل رياضي لنادي بولي الإسكتلندي للشطرنج للعام 2020 وتهنئة شخصية من رئيسة الوزراء الإسكتلندية نيكولا ستورجن.

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وفي العام الماضي، أعلن شاهين اعتزال لعبة الشطرنج بعد مسيرة كبيرة من العطاء في هذا المجال، دون الكشف عن الأسباب.