منح الدكتوراه الفخرية لسفير الشطرنج الليبي جلال شاهين

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 24 نوفمبر 2021, 11:14 صباحا
الليبي الدولي في الشطرنج جلال شاهين. (أرشيفية : الإنترنت)

حيا سفير الشطرنج الليبي في أوروبا، جلال شاهين، عبر تصريحات خاصة إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأربعاء، بادرة رئيس الاتحاد العربي للشطرنج الشيخ سعود المعلا بمنحه شهادة الإبداع، كما حيا أيضًا رئيس وأعضاء المنظّمة الدولية للثقافة والرياضة على تكريمهم له، قائلاً «شرفت بمنحي شهادة الدكتوراه الفخرية».

وأضاف شاهين قائلا «الحمد لله، فرضت نفسي كشخصية محترمةً مع الجميع في الداخل والخارج، كنت خير سفير لبلادي ليبيا، وبشهادة الجميع، ودون أي إمكانات مادية أو معنوية حققت نجاحات دولية».

يذكر أن شاهين صاحب السجل الحافل بالإنجازات مع نادي بولي الإسكتلندي الذي انضم إليه منذ أربع سنوات، ومن أبرزها تتويج نادي بولي ببطولة إسكتلندا للشطرنج وتتويجه العام الماضي 2020 بجائزة أفضل رياضي بالنادي، وأيضًا من إنجازاته فضية العرب للشباب بقطر 1985.

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