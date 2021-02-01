بصمات ليبية في صدارة دوري شطرنج أسكتلندا

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 01 فبراير 2021, 04:15 مساء
البطل الليبي في الشطرنج جلال شاهين (أرشيفية : الإنترنت)

حقق الليبي جلال شاهين الفوز في الجولتين الأولى والثانية للدورى الأسكتلندي للشطرنج الديناميكي، وساهم في فوز ناديه بولي واعتلاء صدارة المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة 4 نقاط من جولتين بعد الفوز على نادي دندي بنتيجة (4.5 مقابل 5) وعلى نادي كاربريدج بنتيجة (3.5 مقابل 1.5)، ليتصدر نادي بولي تكنيك مجموعته برصيد 4 نقاط من مباراتين.

يأتي من خلفه أندية كار بريدج وستبس وبريست ويكً وبيردستن بنقطتين لكل منهم، وفي مؤخرة الترتيب دندي سنتر دون نقاط من مباراتين، بحسب موقع الاتحاد الأستكلندي للشطرنج.

وتقام الجولتان الثالثة والرابعة للبطولة في 28 فبراير الجاري وسط مشاركة الليبي جلال شاهين صاحب السجل الحافل بالإنجازات مع نادي بولي الأسكتلندي الذي انضم إليه منذ أربع سنوات، ومن أبرزها تتويج نادي بولي ببطولة أسكتلندا للشطرنج وتتويجه في العام 2020 بجائزة أفضل رياضي بالنادي، وأيضا من إنجازاته فضية العرب للشباب بقطر 1985.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

نص كلمة ستيفاني وليامز أمام ملتقى الحوار السياسي
ليبيا
بريطاني يبلغ 100 عام جمع الملايين للعاملين الصحيين على جبهة كورونا يصاب بالفيروس
دولى
المركز الوطني: أكثر من 1800 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد منذ بداية انتشار ...
ليبيا
برشلونة يثأر ويتقدم على ريال مدريد في «الليغا»
رياضة عالمية
انقلاب بورما.. الجيش يتعهد بإجراء انتخابات والزعيمة تدعو الشعب لعدم القبول
دولى
«بلدي أبوسليم»: وفاة طفلة في مركز عزل جراء إصابتها بـ«كورونا»
ليبيا
مخاوف من خروقات تسبق التصويت على اختيار المرشحين لمهام السلطة التنفيذية الجديدة ...
ليبيا
البعثة الأممية تعلن اختصاصات المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية (نص كامل)
ليبيا
«الهيئات القضائية» ترفض ترشح المستشار الحافي للسلطة الموقتة
ليبيا
تطورات جديدة في قضية استيلاء واشنطن على نظام «بانتسير» الروسي في ليبيا
ليبيا
بينها موانئ ومنشآت نفطية.. 16 موقعاً ليبياً تحت مراقبة «إيريني»
ليبيا
المسماري ينفي وجود قوات «فاغنر» في سرت أو خارجها
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ابتكارات تكنولوجية للوقاية من «كورونا»