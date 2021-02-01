بصمات ليبية في صدارة دوري شطرنج أسكتلندا

البطل الليبي في الشطرنج جلال شاهين (أرشيفية : الإنترنت)

حقق الليبي جلال شاهين الفوز في الجولتين الأولى والثانية للدورى الأسكتلندي للشطرنج الديناميكي، وساهم في فوز ناديه بولي واعتلاء صدارة المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة 4 نقاط من جولتين بعد الفوز على نادي دندي بنتيجة (4.5 مقابل 5) وعلى نادي كاربريدج بنتيجة (3.5 مقابل 1.5)، ليتصدر نادي بولي تكنيك مجموعته برصيد 4 نقاط من مباراتين.

يأتي من خلفه أندية كار بريدج وستبس وبريست ويكً وبيردستن بنقطتين لكل منهم، وفي مؤخرة الترتيب دندي سنتر دون نقاط من مباراتين، بحسب موقع الاتحاد الأستكلندي للشطرنج.

وتقام الجولتان الثالثة والرابعة للبطولة في 28 فبراير الجاري وسط مشاركة الليبي جلال شاهين صاحب السجل الحافل بالإنجازات مع نادي بولي الأسكتلندي الذي انضم إليه منذ أربع سنوات، ومن أبرزها تتويج نادي بولي ببطولة أسكتلندا للشطرنج وتتويجه في العام 2020 بجائزة أفضل رياضي بالنادي، وأيضا من إنجازاته فضية العرب للشباب بقطر 1985.