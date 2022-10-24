رئيس تسييرية الشروق بالزنتان علي اجديع لـ«بوابة الوسط»: نعاني قلة الدعم وغياب الملاعب

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

باشر فريق كرة القدم بنادي الشروق بالزنتان أحد أندية دوري الدرجة الأولى تدريباته على ملعب الساحة الشعبية للمدينة تحت إشراف الطاقم التدريبي الوطني بقيادة عطية الشريف.

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«بوابة الوسط» حضرت تدريبات الفريق، وأجرت لقاءً مع رئيس اللجنة التسييرية لنادي الشروق بالزنتان، علي سالم اجديع، وقال «البنى التحتية للنادي منعدمة، فلا يوجد ملعب خاص بالنادي، والفريق يتدرب على ملعب الساحة الشعبية الخاص بمدينة الزنتان مع فرق أخرى أبرزها الوحدة والنصر من الدرجة الثانية والثالثة».

الشروق يباشر التدريبات استعدادا للموسم الجديد

وأضاف اجديع في حواره مع «بوابة الوسط»: «فريق الشروق باشر تدريباته استعدادا للموسم الجديد، والذي سينطلق في الأول من ديسمبر المقبل، حسب قرار الاتحاد الليبي لكرة القدم ولجنة المسابقات، ونطمح خلال الموسم الجديد إلى الصعود للدوري الممتاز، بعد قرار الاتحاد الليبي بهبوط فريقين وصعود أربعة فرق، وأنا مع هذا القرار وهو فرصة جيدة لنا للمنافسة على الصعود إلى الدوري الممتاز».

وأكمل اجديع «لست مع مقترح اتحاد الكرة الخاص بإقامة مسابقة أخرى تحت مسمى الممتاز (ب) فهي تحتاج لإمكانات إقامة وتنقل ومصاريف، وكل الفرق تعاني الإمكانات الضعيفة وقلة الدعم، الفكرة لن تنجح حاليا في ليبيا، وما هي الفائدة المرجوة من هذه المسابقة».

مطالب بمساعدة أندية الدرجة الأولى

واختتم رئيس اللجنة التسييرية لنادي الشروق علي اجديع تصريحه إلى «بوابة الوسط»، قائلا «الفرق تعاني قلة الدعم والبنى التحتية خصوصا فرق الدرجة الأولى؛ لذا أطلب من الجهات المسؤولة في الدولة الليبية، ومن بينها اتحاد الكرة ووزارة الرياضة ضرورة مساعدة هذه الأندية وتوفير حتى أبسط الإمكانات التي تحتاجها للنهوض بكرة القدم الليبية».

علي سالم اجديع. (خاص - بوابة الوسط)