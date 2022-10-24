اتحاد كرة القدم الليبي يستعد لتنظيم دورة تدريبية لمدربي حراس المرمى

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

يستعد الاتحاد الليبي لكرة القدم من خلال اللجنة الفنية للاتحاد لإقامة دورة تدريبية لمدربي حراس المرمى على صعيد المستوى الثاني من المدربين في المسابقات المحلية المختلفة.

- قناة الوسط «WTV» تعلن الخريطة الكاملة لمباريات الدوري والكأس الليبي عبر شاشتها

تبدأ اللجنة الفنية باتحاد الكرة في تلقي طلبات القبول للمشاركة بدءا من اليوم الإثنين وحتى الثلاثين من أكتوبر الجاري، بحسب ما ذكرته صفحة اتحاد الكرة الليبي عبر «فيسبوك».

وحددت اللجنة الفنية عددا من الشروط للمشاركة في الدورة أبرزها: أن يكون المتدرب قد زاول اللعبة، ولديه حسن سيرة وسلوك، ومستوى علمي لا يقل عن شهادة الثانوية، إضافة إلى مبلغ مالي 1500 دينار ليبي كرسوم اشتراك في الدورة.