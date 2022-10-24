قناة الوسط «WTV» تعلن الخريطة الكاملة لمباريات الدوري وكأس ليبيا عبر شاشتها

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت قناة الوسط «WTV» الخريطة الكاملة لبث مباريات الدوري والكأس في ليبيا على مدار الأسبوع، مصحوبة بمواعيد الاستوديو التحليلي للمباريات، حيث تقام مباريات كأس ليبيا أيام الثلاثاء والأربعاء، بينما تجرى مباريات الدوري الممتاز في باقي الأيام، بتوقيت ليبيا على النحو التالي:

- ربع نهائي كأس ليبيا لكرة القدم ينطلق الثلاثاء بمواجهات كبيرة

الثلاثاء 25 أكتوبر

الأهلي طرابلس × أبوسليم - مصراتة 2:30 استوديو HD

الأولمبي × الأهلي بنغازي - أبوسليم 3:00 نقل SD

الأربعاء 26 أكتوبر

دارنس × الأخضـر - شهداء بنينا 2:30 استوديو HD

الخميس 27 أكتوبر

الصقور × التحدي - ملعب طبرق 3:00 نقل فقط HD

الجمعة 28 أكتوبر

المحلة × الاتحـاد - 3:00 استوديو HD

التعاون × الصداقـة - ملعب إجدابيا 3:00 نقل SD

السبت 29 أكتوبر

أبوسليم × الأهلي طرابلس - أبوسليم استوديو 3:00 HD

الأولمبي × أساريا - ملعب الزاوية 3:30 نقل SD

الخمس × المدينة - ملعب الخمس 3:30 تسجيل