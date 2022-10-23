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ربع نهائي كأس ليبيا لكرة القدم ينطلق الثلاثاء بمواجهات كبيرة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأحد 23 أكتوبر 2022, 12:30 مساء
ربع نهائي كأس ليبيا لكرة القدم ينطلق الثلاثاء بمواجهات كبيرة
مباراة الأهلي بنغازي والصداقة في الدوري. (صفحة الأهلي بنغازي عبر فيسبوك)
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تجرى مباريات الدور ربع النهائي لكأس ليبيا لكرة القدم الثلاثاء المقبل، ويلتقي الأولمبي مع الأهلي بنغازي على ملعب أبوسليم والمراقب محمد محرز.

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وعلى ملعب مصراتة، أبوسليم يتبارى مع الأهلي طرابلس والمراقب فوزي الهيشي، وعلى ملعب بنينا ببنغازي، دارنس يلتقي الأخضر والمراقب محمد الجلالي.

يشار إلى أن مسابقة الكأس تقام بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، وفي حالة انتهاء المباراة في زمنها الرسمي بالتعادل يتم اللجوء إلى ركلات الترجيح لتحديد الفريق المتأهل.

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