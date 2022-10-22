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«بوابة الوسط» ترصد: الأخضر رفقة الصداقة وأبوسليم في صدارة الدوري الممتاز

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس السبت 22 أكتوبر 2022, 04:23 مساء
«بوابة الوسط» ترصد: الأخضر رفقة الصداقة وأبوسليم في صدارة الدوري الممتاز
مباراة الأخضر والتعاون في الدوري الليبي. (صفحة نادي الأخضر عبر فيسبوك)
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انطلقت مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم في  موسمه الجديد 2022-2023، وشهدت مباريات المجموعتين 10 مباريات، انتهت 7 بالفوز، و3 بالتعادل، واهتزت الشباك 21 مرة، بمعدل 2.1 هدف في  كل مباراة.

النتائج المسجلة
فاز النصر على الصقور بثلاثة أهداف مقابل هدف (3-1)، والأخضر على التعاون بأربعة أهداف دون رد، وتعادل المحلة والمدينة بثلاثة أهداف لكل منهما (3-3)، بينما تعادل الصداقة والأهلي بنغازي دون أهداف، كما تعادل التحدي وشباب الجبل بنفس النتيجة دون أهداف، وفاز الاتحاد على الأولمبي بهدف دون مقابل، والأهلي  طرابلس على أساريا بهدف دون رد، وأبوسليم على الاتحاد المصراتي بهدفين لهدف (2-1)، ودارنس على الهلال بهدف لصفر، والسويحلي على الخمس بهدف لصفر.

مفكرة النتائج
الصداقة × الأهلي بنغازي (صفر- صفر).
التحدي × شباب الجبل (صفر- صفر).
الاتحاد × الأولمبي (1- صفر).
الأهلي طرابلس × أساريا (1 - صفر).
أبوسليم × الاتحاد المصراتي (2-1).
دارنس × الهلال (1- صفر).
السويحلي × الخمس (1- صفر).
النصر × الصقور (3- 1).
المدينة × المحلة (3- 3).
الأخضر× التعاون (4 - صفر).

الترتيب بعد الجولة الأولى
في المجموعة الأولى تساوت فرق الأخضر والنصر ودارنس برصيد 3 نقاط لكل منهم، وبفاق الأهداف الصدارة للأخضر + 4 أهداف، والنصر ثانيا + 2 هدفين، ودارنس ثالثا + 1 هدف، ثم فرق الأهلي بنغازي والصداقة والتحدي وشباب الجبل برصيد بنقطة واحدة لكل منهم، وفي الترتيب الهلال والصقور والتعاون دون نقاط.

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وفي المجموعة الثانية تساوت أربعة فرق برصيد 3 نقاط لكل منهم + 1هدف لكل منهم، الصداقة وأبوسليم الأكثر تهديفا بهدفين، ومن خلفهم المدينة والمحلة برصيد نقطة لكل منهما، وفي أخر الترتيب الاتحاد المصراتي وأساريا والأولمبي والخمس دون نقاط.

مباريات الجولة الثانية
تنطلق الجولة الثانية الخميس المقبل بمباراة الصقور وضيفه التحدي على ملعب طبرق، والجمعة 28 يونيو ستقام مباراتين في المجموعة الأولى، الصداقة يحل ضيفا على التعاون بملعب أجدابيا، وفي المجموعة الثانية الاتحاد يلتقي المحلة على ملعب أبوسليم.

والسبت سيشهد إقامة ثلاث مباريات في المجموعة الثانية، فعلى ملعب الزاوية يقام لقاء الجارين الأولمبي وأساريا، وعلى ملعب الخمس المدينة يحل ضيفا على الخمس، وعلى ملعب أبوسليم الأهلي  طرابلس يلتقي أبوسليم.

والأحد تختتم الجولة الثانية بمباراة قطبي مدينة مصراتة، السويحلي والاتحاد المصراتي، وتم تأجيل مباراتي الأخضر مع شباب الجبل، ودارنس مع النصر، لمشاركة ناديي النصر والأخضر في  كأس «الكونفدرالية» الأفريقية.

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