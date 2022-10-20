بث مباشر: دارنس 0x1 الهلال عبر قناة الوسط «WTV»

القاهرة - بوابة الوسط

تبث قناة الوسط «WTV» مباراة دارنس والهلال في الأسبوع الأول من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

تقام المباراة على ملعب درنة حيث يستضيف فريق دارنس فريق الهلال من بنغازي.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

- لمشاهدة الشوط الثاني من المباراة عبر صفحة قناة الوسط «WTV».. اضغط هنا

وانطلقت اليوم الأربعاء النسخة الـ48 من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم للموسم الرياضي 2022-2023 بمشاركة 20 فريقا موزعة على مجموعتين.

المجموعة الأولى

الأهلي بنغازي والنصر والهلال والتحدي والأخضر ودارنس والصقور وشباب الجبل والتعاون.