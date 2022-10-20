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الليلة.. «في التسعين» يكشف كواليس منافسات ممثلي ليبيا في «الكونفدرالية»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 20 أكتوبر 2022, 10:06 مساء
الليلة.. «في التسعين» يكشف كواليس منافسات ممثلي ليبيا في «الكونفدرالية»
برنامج «في التسعين»، على قناة «الوسط» (WTV)، الخميس 20 أكتوبر 2022
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يكشف برنامج «في التسعين»، على قناة «الوسط» (WTV)، مساء اليوم الخميس، لأول مرة كواليس عن المنافسين الذين سيواجهون ممثلي ليبيا «الأهلي طرابلس» و«الأخضر» و«النصر» في بطولة «الكونفدرالية».

كما يناقش البرنامج، الذي يقدمه مؤيد إسكندر، انطلاق الدوري الممتاز الليبي لكرة القدم في موسمه الجديد، بعد مباريات الجولة الأولى.

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يشارك في النقاش عند الساعة 23:10، كل من: نجم كرة القدم الليبية فوزي العيساوي، ومحللو الوسط علي رحومة، وأسامة الفزاني، وعبدالرحيم نجم.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

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